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RHMZ izdao hitno upozorenje: U sredu stiže izuzetno snažan toplotni talas

11:51

27.07.2026

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Foto: Pexels

Nakon kratkotrajnog osveženja i lokalnih nepogoda, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na novi, izuzetno snažan toplotni talas. Sreda, 29. jul 2026. godine, označena je kao prelomni dan kada u Srbiju zvanično stiže ekstremni tropski niz, a živa u termometru će već sredinom nedelje skočiti na 38 stepeni, dok će početkom avgusta lokalno dostići i paklenih 40 stepeni Celzijusa.

Narandžasti meteoalarm i crvene zone: Gde će biti najgore?
RHMZ je već upalio meteoalarme za sredu. Polovina zemlje nalazi se u žutom, dok je druga polovina u narandžastom upozorenju, što ukazuje na veoma opasnu vremensku situaciju koja će trajati danima.

U Pančevu se od srede, 29. jula 2026. godine, očekuje nagli skok temperature i početak novog toplotnog talasa, dok će maksimalne dnevne vrednosti do kraja nedelje i početkom avgusta dostići 38 stepeni Celzijusa.

Prvi na udaru: Ekstremni toplotni talas prvo zahvata severne delove zemlje, pri čemu je za područje Bačke već izdat poseban alarm za toplotni talas u trajanju od najmanje pet uzastopnih dana.
Maksimumi početkom avgusta: Tropski niz će se proširiti na celu teritoriju Srbije, a temperature oko 40 stepeni očekuju se u urbanim sredinama poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, kao i u delovima centralne i južne Srbije.
Dodatni rizik: Pored ekstremnih temperatura, prognoziran je veoma visok UV indeks (od 6 do 9), sa najvećim vrednostima na jugu zemlje i planinskim predelima. Takođe, RHMZ upozorava na hidrološku sušu i kritično niske vodostaje na Savi, Dunavu i Tisi.

Ko je posebno ugrožen?
Lekari i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ upozoravaju da ovakav prelazak iz hladnijeg u ekstremno topli talas predstavlja ogroman šok za organizam. Pod direktnim zdravstvenim rizikom su:
Hronični bolesnici i astmatičari: Osobe sa kardiovaskularnim problemima i respiratornim tegobama prve će osetiti uticaj vreline.
Meteoropate: Mogući su jaka nesanica, bolovi u mišićima, vrtoglavica i nagle promene raspoloženja.
Radnici na otvorenom i starija lica: Svima se savetuje striktno izbegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17 časova, uz adekvatnu hidrataciju.

Građanima se savetuje da iskoriste naredna dva dana (ponedeljak i utorak), kada će se temperature još uvek zadržavati u granicama do 33 stepena, kako bi rashladili svoje domove i pripremili se za dugotrajno toplotno „ubrzanje“ koje nas čeka tokom cele prve dekade avgusta.

(Pančevac)

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