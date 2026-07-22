Ponosan sam na momke, idemo u Portugal bez bele zastave

Trener Železničara Radomir Koković bio je ponosan na izdanje svog tima uprkos minimalnom porazu od Brage (0:1) u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije. Šef stručnog štaba Pančevaca istakao je da je njegova ekipa pokazala identitet, hrabrost i karakter protiv jednog od najkvalitetnijih timova u ovom delu Evrope.

– Čestitam Bragi na pobedi. Veliki respekt za veliki klub sa bogatom tradicijom. Ponosan sam na svoje momke. Odigrali smo izvanredno prvo poluvreme u kojem Braga nije uputila nijedan šut u okvir gola. U nastavku smo primili naivan pogodak posle auta, nismo uspeli da se izbalansiramo i to je protivnik kaznio. Ipak, u završnici smo ponovo preuzeli inicijativu, stvorili nekoliko dobrih prilika i mislim da se Braga večeras pomalo provukla. Pokušali smo da budemo dosledni našem DNK i identitetu, da imamo kontrolu lopte i igramo dinamično. U tome smo uspevali u prvom poluvremenu i pred kraj utakmice. Zadovoljan sam performansom, ali ne i rezultatom. Mi smo najmlađa ekipa u ligi i ovo je velika škola, kako za igrače koji nemaju iskustva, tako i za mene – rekao je Koković.

Strateg Železničara naglasio je da minimalan poraz ostavlja njegovoj ekipi realne šanse pred revanš u Portugalu.

– Braga raspolaže budžetom većim od 80 miliona evra i poseduje izuzetan kvalitet. Poraz od 1:0 znači da smo ostali živi i da imamo za šta da igramo. U revanšu nemamo naše navijače i ne igramo na našem stadionu, što je dodatni izazov. Na meni je da ekipu psihološki pripremim za taj zahtevni meč i da pokušamo da iskoristimo taktičke stvari i eventualne slabosti protivnika.

Utakmica je protekla u veoma visokom intenzitetu. – Igrali smo u ekstremno visokom intenzitetu i znali smo da ćemo posle 60. ili 65. minuta fizički pasti, jer nemamo priliku da u Superligi igramo utakmice ovakvog intenziteta. Na vreme smo uveli sveže igrače, posebno u ofanzivi, koji su doneli dodatni kvalitet. Spustili smo Bragu nisko i možda smo u pojedinim situacijama mogli bolje da reagujemo. Kada podvučemo crtu, moramo da izvučemo pouke, ali i da nas ne ponese euforija. Želimo da ispravimo određene stvari i sa istim pristupom i idejom odemo u Bragu i odigramo još jednu kvalitetnu utakmicu.

Govoreći o pristupu svoje ekipe, trener Pančevaca istakao je da je fokus od prvog minuta bio na sopstvenoj igri.

– Trudili smo se da ne budemo impresionirani Bragom. Fokusirali smo se na sebe i na vrednosti koje želimo da predstavimo na terenu. Mislim da smo u tome uspeli. Nisam se posebno bavio motivacijom, jer je protivnik sam po sebi dovoljan motiv. Raduje me što smo pokazali stav, hrabrost i što se nismo uplašili.

Na kraju, Koković nije želeo da izdvaja pojedince, već je pohvalio kompletan tim.

– Ne bih izdvajao nijednog igrača. Razumem da će atraktivni fudbaleri poput Kuljanina ili Milikića privući pažnju, ali postoje igrači koji možda nisu toliko u prvom planu, a rade ogroman posao za ekipu. Njihov balans, mirnoća i način na koji funkcionišemo u rotacijama su neprocenjivi. Mislim da je ceo tim u svojim individualnim ulogama bio na dobrom nivou i kada se sve uklopi, dobijemo izdanje poput večerašnjeg.

Za kraj, Koković je poslao poruku: – Pokazujemo nagoveštaje veće ozbiljnosti. Moramo da pođemo od činjenice da smo razvojni klub koji živi od transfera. Ostali smo bez nekoliko nosilaca igre, a igrači koji su stigli još nisu dostigli željeni nivo. Verujem da ćemo, ukoliko bude još dolazaka, izgledati još bolje.

Svoje viđenje utakmice dao je i defanzivac Nikola Đuričić.

– Čestitao bih Bragi na pobedi, ali mislim da, po prikazanom na terenu, nije bila zaslužena. Posle utakmice sa Radničkim uspeli smo da se podignemo i večeras smo Bragi pokazali da nismo ovde slučajno. Energetski smo bili na visokom nivou i uradili smo gotovo sve kako treba. Nažalost, nismo nagrađeni rezultatom, ali to je fudbal. Ovo je nova lekcija za nas i idemo dalje – rekao je Đuričić.

Vezista Pančevaca smatra da ovakvo izdanje treba da bude putokaz za nastavak sezone.

– Digli smo lestvicu i nadam se da ćemo ovakve partije pružati i u prvenstvu. Voleo bih da nastavimo u ovom ritmu. Svaki put kada izgubimo utakmicu budemo tužni, ali možemo da budemo zadovoljni što smo hrabro izašli na teren. Pred meč se pričalo da će biti 3:0 ili više za Bragu, a pokazali smo da možemo da se nosimo sa ovakvim rivalom. Idemo u Bragu bez straha i bez bele zastave. Verujemo da možemo da preokrenemo rezultat, jer je sve i dalje otvoren – zaključio je Đuričić.

(Pančevac/FK Železničar)

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