Državljanku Srbije pretukao muž u Grčkoj: Ostala bez novca, ali su je dobri ljudi spasli

U Polihronu juče je nevenčani suprug pretukao ženu, nakon čega ga je policija privela. “Ona je ostala sama, bez novca i samo sa ličnim stvarima i pasošem, pa joj je potrebna pomoć kako bi se vratila u Srbiju”, navodi se u objavi iz jedne Fejsbuk grupe.

Kako se i navodi u objavi u grupi “Grčka info” indident se desio juče, a napadnuta žena od tada traga za ljudima koji bi mogli da je vrate u Srbiju, do Beograda ili Novog Sada.

“Dobar dan, juče je u Polihronu nevenčani suprug prebio ženu. Policija ga je odvela, ona je kod mene, bez novca, samo sa stvarima i pasošem. Došli su njegovim kolima. Zvali smo agencije za prevoz ali niko nema slobodno mesto. Gospođa je iz Novog Sada. Da li slučajno ima neko ko se danas vraća iz Polihrona do Beograda ili Novog Sada i ima jedno mesto viška? Hvala unapred”.

Kako se naovodi u objavi, sam novac nije problem, jer se veliki broj osoba javio nudeći da plati prevoz do Srbije pretučenoj srpkinji, ali je autorka objave navela da finansije nisu problem jer je i sama spremna da plati trošak prevoza, ali slobodan prevoz ne mogu da nađu.

Ljudi nudili pomoć

U rekordnom roku, korisnici mreža su počeli da dele kontakte i informacije kako bi ženu što pre sklonili na sigurno. Jedni su apelovali da se prvo obavesti Ambasada Srbije u Grčkoj, drugi su nudili konkretna logistička rešenja. Masovno su preporučivani domaće kombi i minibus prevoznike koji svakodnevno saobraćaju na ovoj relaciji.

“Vraćamo se sutra ja i supruga. Neka nam se javi”, “Dajte račun ili preko Vesterna javno ovde da uplatimo”, “Javite broj računa da joj uplatimo za kartu i troškove do kuće. Pitam se kada će se tim monstrumima stati na put. Verujem u Grčku policiju”, “Pozovite Ambasadu , sigurno mogu pomoći”, samo su neki od komentara.

(Objektiv)