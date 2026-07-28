Filmsko hapšenje u Vršcu: Upali baki u stan, pretukli je i tražili novac, policija ih ekspresno locirala

Policija u Pančevu i Vršcu rasvetlila je pokušaj brutalnog razbojništva i lišila slobode četvoricu muškaraca koji su napali sedamdesettrogodišnju ženu u njenom domu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom na terenu, uspešno su rasvetlili krivično delo razbojništva u pokušaju i uhapsili J. N. (1985), D. G. (2001) i S. Š. (1982) iz Vršca, kao i Z. K. (1980) iz okoline Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo delo.

Četvorica osumnjičenih se terete da su maskirani upali u stan žene (73) u Vršcu, fizički je napali, oborili na krevet i uz pretnje zahtevali da im preda sav novac koji ima.

Nakon toga su detaljno ispreturali čitav stan, ali pošto nisu uspeli da pronađu skriveni novac ili dragocenosti, pobegli su sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Napadnuta starija žena je u ovom incidentu zadobila telesne povrede u predelu lica i nogu, nakon čega joj je hitno ukazana adekvatna lekarska pomoć.

Brzom akcijom i koordinisanim radom policijskih službenika, napadači su identifikovani i privedeni.

Po nalogu nadležnog tužioca, svim osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Pančevu.

(Pančevac)