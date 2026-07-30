Požar kod Uzdinske obale Tamiša stavljen pod kontrolu

Juče u popodnevnim časovima izbio je požar na potezu od ribnjaka kod Uzdina, odakle se vatra proširila prema obali Tamiša, u neposrednoj blizini vikendica, prenosi RTV Kovačica.

Požar je zahvatio veću površinu suve trave i niskog rastinja. Vatrogasne ekipe brzo su izašle na teren i uspele da požar stave pod kontrolu, čime je sprečeno njegovo dalje širenje prema vikendicama i okolnom području. Akcija gašenja i sanacije preostalih žarišta nastavlja se i danas, a nadležne službe ostaju na terenu i prate situaciju kako bi se sprečilo ponovno izbijanje požara. Zbog visokih temperatura i povećanog rizika od požara, nadležne službe apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljne ostatke i da svako uočeno izbijanje požara odmah prijave vatrogascima.