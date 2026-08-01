Danas XIV Noćni Pančevački maraton

Pančevo je večeras centar regionalnog trkačkog pokreta, jer se u našem gradu održava XIV Noćni Pančevački maraton, jedna od najprepoznatljivijih i najatraktivnijih letnjih sportskih manifestacija u Srbiji.

Ulice Pančeva preplaviće stotine trkača iz cele zemlje i regiona, dok će vatrena publika duž staze obezbediti jedinstvenu atmosferu po kojoj je ova noćna trka nadaleko poznata.

Program ovogodišnjeg spektakla u potpunosti je prilagođen svim generacijama i nivoima fizičke spremnosti. Dok će najmlađi Pančevci tradicionalno otvoriti sportski dan uvek emotivnom Dečjom trkom, odrasli takmičari odmeriće snage u četiri discipline: na distancama od 5 i 10 kilometara, u polumaratonu dugom 21,1 kilometar, kao i u najtežoj, elitnoj maratonskoj trci na 42,2 kilometra.

Pored samog nadmetanja na stazi, organizatori su se pobrinuli da Pančevo ponudi i vrhunski vansportski sadržaj. Nakon svečanog otvaranja, posetioce i navijače očekuje bogat zabavni program, nastupi popularnih DJ-eva, brojna iznenađenja i sjajna energija koja će kulminirati ceremonijama proglašenja najboljih takmičara u svim kategorijama.

Manifestacija koja godinama uspešno spaja vrhunski sport, rekreaciju, zdrav život i vrhunski provod, večeras piše svoje četrnaesto poglavlje. Organizatori pozivaju sve građane Pančeva da izađu na ulice, podrže trkače i budu deo ove nezaboravne letnje sportske noći.

(Pančevac)