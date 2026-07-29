Sunčano i toplo sa slabim vetrom, do 35 stepeni

Slavimo Sv. Atinogena, Sv. mučenicu Juliju, običaji verovanja
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
08:30
29.07.2026
20:00Vedska sudbina za avgust: Veliki indijski horoskop za buđenje svesti, uspeh i karmička poravnanja
20:00Vedska sudbina za avgust: Veliki indijski horoskop za buđenje svesti, uspeh i karmička poravnanja
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom istočnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom istočnih pravaca.
Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33 stepena.
Tokom sledeće nedelje u Srbiji se očekuje sunčano i sve toplije vreme, sa maksimalnim temperaturama od 34 stepena do 38, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni.
Biometeorološka prognoza
Preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima i savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca.
(Pančevac)
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
08:30
29.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
08:00
29.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
21:00
28.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
20:00
28.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
19:00
28.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
16:00
28.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
10:10
28.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
21:20
27.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
21:09
27.07.2026
Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.
15:00
27.07.2026
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08:30
29.07.2026
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