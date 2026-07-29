Sunčano i toplo sa slabim vetrom, do 35 stepeni

Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom istočnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom istočnih pravaca.

Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33 stepena.

Tokom sledeće nedelje u Srbiji se očekuje sunčano i sve toplije vreme, sa maksimalnim temperaturama od 34 stepena do 38, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni.

Biometeorološka prognoza Preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima i savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca.

(Pančevac)