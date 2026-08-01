POLEN U PANČEVU: I dalje niske koncentracije

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše povređena u saobraćajnoj nesreći
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
12:21
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
Za ovu sedmicu je prognozoirano povećanje koncentracija ambrozije i pelina, opadanje koncentracija četinara i lipe, dok će ostale vrste polena koje Zavod za javno zdavlje Pančevo meri, biti u stagnaciji.
Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, svet je doktorke Snežane Đurić iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Polen u Vršcu
(Pančevac)
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
12:21
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
11:45
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
11:30
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
11:00
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
10:30
01.08.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
14:58
31.07.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
14:00
31.07.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
23:17
30.07.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
22:04
30.07.2026
Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene
17:00
30.07.2026
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