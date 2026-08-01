POLEN U PANČEVU: I dalje niske koncentracije

Za sada poleni svih biljaka u Pančevu vrlo niski ali stiže upozorenje da će rasti ambrozija i pelin, koji spadaju među najjače alergene

Za ovu sedmicu je prognozoirano povećanje koncentracija ambrozije i pelina, opadanje koncentracija četinara i lipe, dok će ostale vrste polena koje Zavod za javno zdavlje Pančevo meri, biti u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, svet je doktorke Snežane Đurić iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Polen u Vršcu

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Skoro da ga nema