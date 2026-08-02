Sistematsko suzbijanje larvi komaraca u Pančevu i okolnim naseljima od 3. avgusta

Na teritoriji grada Pančeva i pripadajućih naseljenih mesta od 3. do 19. avgusta biće sprovedena akcija suzbijanja larvi komaraca. Tretmani će se izvoditi sa zemlje sa početkom u 7 časova ujutru, a nadležni naglašavaju da preparat koji se koristi nije opasan za pčele.

Raspored tretmana po lokacijama i datumima:

Ponedeljak, 3. avgust: Pančevo, Jabuka i Glogonj.

Utorak, 4. avgust: Kačarevo i Banatsko Novo Selo.

Utorak, 18. avgust: Banatski Brestovac, Omoljica i Ivanovo.

Sreda, 19. avgust: Starčevo, Dolovo i Stari Tamiš.

(Pančevac)