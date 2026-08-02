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Sistematsko suzbijanje larvi komaraca u Pančevu i okolnim naseljima od 3. avgusta

12:30

02.08.2026

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foto: Freepik

Na teritoriji grada Pančeva i pripadajućih naseljenih mesta od 3. do 19. avgusta biće sprovedena akcija suzbijanja larvi komaraca. Tretmani će se izvoditi sa zemlje sa početkom u 7 časova ujutru, a nadležni naglašavaju da preparat koji se koristi nije opasan za pčele.

 

Raspored tretmana po lokacijama i datumima:
Ponedeljak, 3. avgust: Pančevo, Jabuka i Glogonj.
Utorak, 4. avgust: Kačarevo i Banatsko Novo Selo.
Utorak, 18. avgust: Banatski Brestovac, Omoljica i Ivanovo.
Sreda, 19. avgust: Starčevo, Dolovo i Stari Tamiš.

(Pančevac)

 

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komarci tretman Suzbijanje

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