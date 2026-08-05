Padina protiv Uzdina 30. avgusta

Počinje novo fudbalsko prvenstvo i u nižim ligama. Prva i dve Druge južnobanatske lige počinju jesenje putešestvije 23. avgusta, sa početkom u 17 časova.

U Prvoj južnobanatskoj ligi Kovačica imaće četiri kluba. U Uzdinu Unirea se sastaje sa Proleterom iz Mramorka, Polet iz Idvora gostuje Partizanu iz Uljme, Dolina iz Padine odlazi na megdan Omladincu u Deliblato a Spartak 1911 iz Debeljače gostuje u Dolovu istoimenom timu.

Već u drugom kolu se igra prvi opštinski derbi: u Padini 30. avgusta u 17 časova se sastaju Dolina i Unirea.

U Drugoj južnobanatskoj ligi Zapad Pobeda u Samošu dočekuje OFK Mladost iz Vojlovice. Slavija u prvom kolu putuje u Bavanište na megdan ekipi BSK. Prvu utakmicu kod kuće Kovačičani igraju 30. avgusta u 17 časova protiv Jugoslavije iz Jabuke. Prvi opštinski derbi Druge lige igra se takođe u Kovačici. Samoška Pobeda igra u gostima protiv Slavije 4. oktobra.

(RTV Kovačica)