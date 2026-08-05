Vršac pokreće rigorozne kontrole: Paljenje strnjišta gasi pravo na državne subvencije

Grad Vršac, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a, poljoprivrednom inspekcijom i poljočuvarskom službom, pokreće opsežnu akciju pojačane kontrole na terenu tokom žetve. Cilj ove akcije je strogo kažnjavanje neodgovornih pojedinaca i sprečavanje požara na otvorenom prostoru koji ugrožavaju živote, imovinu i životnu sredinu.

Gubitak subvencija i pasivan status za prekršioce

Nadležni organi podsećaju poljoprivrednike da je spaljivanje žetvenih ostataka, trave i korova strogo zabranjeno zakonom. Pored visokih novčanih kazni, poljoprivredna gazdinstva na čijim njivama se utvrdi paljenje biće stavljena u pasivan status u Registru. To automatski znači gubitak prava na sve državne subvencije, podsticaje i kredite.

Zakon obavezuje sve poljoprivredne proizvođače da žetvene ostatke zaoru najkasnije u roku od 20 dana od završetka žetve.

Apel za ispravnu mehanizaciju i oprez na vrućinama

Zbog visokih temperatura i pojačanog rizika od širenja vatre, upućen je poseban apel poljoprivrednicima da pre izlaska na njive provere tehničku ispravnost mehanizacije. Obavezno je posedovanje protivpožarne opreme na traktorima i kombajnima, kao i formiranje protivpožarnih pojaseva oko parcela. Takođe se savetuje izbegavanje radova po ekstremnom vetru i najvećim dnevnim vrućinama.

Prijavite požar jednim klikom preko aplikacije DIM.RS

Grad Vršac poziva građane da u slučaju uočavanja vatre odmah pozovu vatrogasce na broj 193. Pored toga, građani mogu anonimno i brzo prijaviti svako paljenje strnjišta putem besplatne mobilne aplikacije DIM.RS, slanjem tačne lokacije i fotografije sa terena, što omogućava hitnu reakciju nadležnih službi.

(Pančevac)