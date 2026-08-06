Alibunar: Pregled na mamografu besplatan, a spasava život

U Domu zdravlja Alibunar u toku je akcija preventivnih mamografskih pregleda koja ima za cilj rano otkrivanje raka dojke. Iako je procedura maksimalno pojednostavljena i potpuno besplatna, nadležni upozoravaju da odziv žena još uvek nije na zavidnom nivou.

Pregled gotov za 15 minuta, pozivi idu telefonom

Kako bi se izbegle gužve i čekanja u redovima, zdravstveni radnici u Alibunaru žene pozivaju direktno telefonskim putem i zakazuju im tačne termine. Načelnik Rendgen službe Doma zdravlja Alibunar, radiolog dr Branislav Gajić, ističe da je ceo proces prilagođen pacijentkinjama, ali da svest o važnosti ove preventive mora da bude veća.

Sam pregled mamografom traje svega 15 minuta. Reč je o bezbednoj i bezbolnoj metodi koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici karcinoma dojke.

Rano otkrivanje garantuje visok procenat izlečenja

Lekari apeluju na sve sugrađanke koje prime poziv da se odazovu, jer mamografija može otkriti promene na dojci u najranijoj fazi, znatno pre nego što se one mogu napipati rukom. Kada se rak dojke otkrije na vreme, procenat potpunog izlečenja je izuzetno visok, što ovaj kratak pregled čini direktnim načinom za spasavanje života.

Uprava Doma zdravlja još jednom poziva sve žene iz opštine Alibunar da ne ignorišu telefonske pozive i da izdvoje 15 minuta za svoje zdravlje.

(Pančevac)