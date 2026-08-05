Biznis.rs: Srbija uvećala suficit sa CEFTA na 1,58 milijardi evra, pokrivenost uvoza preko 300%

BEOGRAD – Srbija je u prvih šest meseci ove godine ostvarila suficit od 1,58 milijardi evra u trgovini sa zemljama CEFTA, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila visokih 303 odsto, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku, a prenosi portal Biznis.rs.

Domaća privreda je na tržišta ovog regionalnog bloka izvezla robu i usluge u vrednosti od 2,37 milijardi evra, dok je uvoz u istom periodu iznosio 782 miliona evra. Pozitivan saldo je rezultat smanjenja uvoza u odnosu na prethodnu godinu, kada je pokrivenost iznosila 250 odsto, kao i stabilnog izvoza žitarica, pića, drumskih vozila, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, te električnih aparata.

Barijere koče veći uspeh na regionalnom tržištu

Rukovodilac Centra za strateške analize Privredne komore Srbije (PKS) Jelena Vasić istakla je za Biznis.rs da regionalne inicijative poput CEFTA i Otvorenog Balkana imaju značajan potencijal, ali da efekat u praksi i dalje zaostaje za očekivanjima.

„CEFTA je formalno obezbedila slobodnu trgovinu, ali poslovanje i dalje opterećuju brojne necarinske barijere, administracija, različiti standardi, sporost na granicama i nedovoljno međusobno priznavanje sertifikata. Ti faktori često imaju veći uticaj na troškove nego same carine“, objasnila je Vasić, dodajući da Otvoreni Balkan pokušava te probleme da reši brže, ali je ograničen obuhvatom tržišta.

CEFTA kao odskočna daska za Evropsku uniju

Tržište CEFTA, koje čine BiH, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i UNMIK/Kosovo, drugi je najvažniji spoljnotrgovinski partner Srbije, odmah iza Evropske unije, a najveći suficit beleži se sa BiH, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Ovo tržište je posebno važno za mala i srednja preduzeća.

Međutim, Vasić upozorava da mnoge domaće firme poslovanju u ovom okviru pristupaju bez jasne izvozne strategije.

„Sporazum se često koristi samo kao prostor za plasman proizvoda, a ne kao alat za optimizaciju troškova i planiranje rasta. CEFTA se posmatra kao krajnje tržište, a ne kao odskočna daska ka Evropskoj uniji, čime se propušta priprema kompanija za zahtevnije evropsko tržište“, zaključila je Jelena Vasić.

(Biznis)