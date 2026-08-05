Dom kulture „Doina” iz Uzdina oduševio na Bostanijadi u Idvoru

U Idvoru je održana tradicionalna manifestacija „Bostanijada” (Dani lubenica), koja je na jednom mestu okupila uzgajivače lubenica i dinja, kao i proizvođače tradicionalnih vojvođanskih proizvoda pripremljenih po veoma starim receptima,prenosi RTV Kovačica.

U okviru manifestacije organizovano je i takmičenje u kuvanju gulaša, koje je donelo vrhunske kulinarske kreacije. Takođe, uručeni su pehari za najveću i najbolju lubenicu, kao i za najveću i najbolju dinju, dok su se najmlađi posetioci nadmetali u specifičnim igrama kotrljanja, ali i u brzom jedenju lubenica.

Atmosfera je bila veličanstvena, a broj posetilaca je značajno porastao u popodnevnim satima kada su temperature postale prijatnije za boravak na otvorenom. Bogat kulturno-umetnički program svojim nastupom su uveličali članovi folklornog ansambla Doma kulture „Doina” iz Uzdina, a za našu televiziju utiske je prenela direktorka Doma kulture „Doina” iz Uzdina, doktorka Daniela Radu:

„Ovo je specijalan dan za mene, za sve ljude i za opštinu Kovačica. Odazvali smo se pozivu naših domaćina iz Idvora da dođemo na ovu tradicionalnu manifestaciju ‘Bostanijada’, koju organizuju svake godine. Tako sam odlučila da dođem zajedno sa celim ansamblom Doma kulture ‘Doina’. Pripremili smo kulturni program sa celim ansamblom, tako da smo došli sa tri solista – dva vokalna solista, to su Vanesa Krecu i David Sekošan koji izvode dve tradicionalne rumunske melodije, kao i Darko Neda, solista instrumentalista, koji nastupa na harmonici.“

(RTV Kovačica)