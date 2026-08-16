Južni Banat

Kovačička naiva u Guči: Izložba 40 umetničkih dela

Galerija naivne umetnosti iz Kovačice i ove godine uspešno se predstavila posetiocima Dragačevskog sabora trubača.

14:00

16.08.2026

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Foto: FB/RTV Kovačica

KOVAČICA / GUČA – Galerija naivne umetnosti iz Kovačice i ove godine uspešno se predstavila posetiocima Dragačevskog sabora trubača u Guči, prenosi RTV Kovačica.

Najpoznatija kovačička kulturna ustanova obogatila je program čuvenog sabora izložbom od 40 originalnih umetničkih dela, koja su postavljena u prostoru Muzeja trube i u izložbenim salama Kulturnog centra Guča.

Posetioci u Dragačevu imaju jedinstvenu priliku da vide radove rodonačelnika kovačičkog slikarstva, ali i dela savremenih umetnika sa kojima galerija ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Svečanom otvaranju ove izložbe prisustvovala je direktorka i kustoskinja Galerije naivne umetnosti iz Kovačice, Ana Žolnaj Barca. Ona se u svom obraćanju osvrnula na uspešnu i tradicionalnu saradnju između kulturnih ustanova Kovačice i Guče, a brojne prisutne goste bliže je upoznala sa istorijatom i značajem dela nadaleko priznatih svetskih majstora naive.

(Pančevac/RTV Kovačica)

 

Tagovi

Ana Žolnaj Barca Galerija naivne umetnosti Guča Kovačica sabor trubača

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