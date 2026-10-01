Banatski pustolov: Off-road biciklistička avantura uz Dunav

PANČEVO – Popularni lokalni jutjuber i biciklista, poznat kao „Banatski pustolov“, krenuo je u novu off-road avanturu duž nasipa Dunava na relaciji od Pančeva do sela Ivanovo.

Na svom KTM Speed Tour Trekking biciklu, pustolov je gledaocima predstavio alternativne, prirodne rute koje se pružaju tik uz rečni tok, idealne za beg od gradske buke i zagađenja industrijske zone.

Tura je obuhvatila posetu vikend naselju Milje i stanici za merenje vodostaja Dunava, kao i lokaciji preko puta Vinče, gde saobraća lokalna skela. Autor je podsetio da ovaj nasip, čiji temelji datiraju još iz vremena Marije Terezije, čini sastavni deo međunarodne biciklističke rute EuroVelo 6, koja kroz Srbiju prolazi u dužini od oko 625 kilometara. Staza pruža savršene uslove za ljubitelje prirode jer nudi dve paralelne opcije – vožnju samim vrhom nasipa ili udobnijim zemljanim putem koji se pruža neposredno ispod njega.

– Ko želi pravi off-road mir, da nema veze sa saobraćajem, da ne mora da gleda u retrovizor, da udiše smrad i sluša buku, samo neka vozi uz Dunav. Dunav je ovako sređen, obezbeđen i uređen celim svojim tokom kroz Srbiju. To je deo EuroVelo 6 staze. Uživam u ovoj deonici i u doba godine kada put nije toliko razvaljen, jer posle kiša i lokalnog saobraćaja traktorima ovde nastane pravi haos – preneo je svoje utiske sa terena Banatski pustolov.

Ipak, banatski biciklista je upozorio i na infrastrukturne probleme na samom izlazu iz Pančeva, poput zapuštenih biciklističkih staza koje su neupotrebljive zbog divljeg rastinja čije bodlje masovno buše gume, zbog čega su dvotočkaši prinuđeni da koriste opterećeni i oštećeni asfaltni put.

Cela off-road ruta do Ivanova pruža potpuni mir bez motornog saobraćaja, ali se preporučuje za vožnju po suvom vremenu.

(Pančevac/Banatski pustolov)