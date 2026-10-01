IZAŠAO „PANČEVAC”: Sve o svemu bitnom!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 2. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: paprika na Zelenoj pijaci i crvena i bela i tako dalje, a cena joj je viša; ministarka energetike i gradonačelnik uručili ugovore za subvencionisanje mera energetske sanacije; u Novom Selu bilo sve o hlebu…

Uz to, u „Pančevcu” je, kao i svake nedelje, izašao multijezički dodatak, ovog puta na slovačkom, a pisali smo i o jubilejima organizacija slepih i slabovidih, kao i gluvih i nagluvih. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Koleginica Nevena Simendić je razgovarala sa trojicom umetnika. Naši gosti u ovom broju su strip autori – Pančevac Aleksandar Zograf i Austrijanci Vinc Švarcbauer i Ivan Petrović, autor izložbe „Austrocomix: Linija i reč” u pančevačkom Narodnom muzeju. Oni govore o tome kako ljudi iz različitih zemalja mogu da razmenjuju ideje i preko stripa. Zograf, alias Saša Rakezić, otkriva u intervjuu i kako je, zahvaljujući njegovom radu, Pančevo uspelo ponovo da dodirne evropsku umetničku scenu:

– Imao sam tamo izložbe, radionice, čak i nastup sa austrijsko–srpskom muzičarkom, poreklom iz Zrenjanina, Jelenom Popržan, koja je muzicirala dok sam ja crtao. Želeo sam da ne budem samo ja predstavljen u njihovoj sredini, već i da njihova scena bude reprezentovana kod nas. To može biti od koristi svima, pre svega, preko razmene ideja.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

POLEN U PANČEVU: I dalje paziti na ambroziju