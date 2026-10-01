Rekordan tovar bez akciza i porekla: U kamionu Pančevca nađeno 200.000 paklica cigareta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv korupcije i Uprave granične policije, uhapsili su M. D. (1976) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje. Velika policijska akcija sprovedena je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Osumnjičeni Pančevac zaustavljen je na teretnom terminalu Graničnog prelaza Preševo, prilikom pokušaja ulaska u Republiku Srbiju.

Detaljnim pregledom teretnog motornog vozila, kojim je upravljao M. D., policijski službenici otkrili su masivan nelegalni teret sakriven u kamionu. Ukupno je pronađeno 202.500 paklica cigareta koje nisu posedovale obavezne akcizne markice, niti bilo kakvu prateću dokumentaciju o poreklu robe.

Duvan i cigarete bez akciza odmah su privremeno oduzeti, čime je sprečeno da se ova ilegalna roba nađe na crnom tržištu u zemlji.

Određen policijski pritvor

Nakon pronalaska krijumčarene robe, osumnjičenom Pančevcu je po nalogu tužilaštva zvanično određeno zadržavanje do 48 časova.

M. D. će u zakonskom roku, uz adekvatnu krivičnu prijavu za krijumčarenje, biti priveden na saslušanje nadležnom Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu radi daljeg postupka.

(Pančevac/MUP Srbije)