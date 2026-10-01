Evropski dan jezika: Đaci iz Kovina osvojili Beograd

Povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, učenici šestog, sedmog i osmog razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kovina, u pratnji nastavnice nemačkog jezika Mione Gvozdenović, posetili su u petak, 25. septembra, kulturne centre i obrazovne institucije u Beogradu. Kroz niz interaktivnih aktivnosti u srcu prestonice, kovinski đaci su na kreativan način otkrili bogatstvo i raznolikost evropskih kultura, prenosi sajt OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kovina.

Edukativna avantura započela je u Knez Mihailovoj ulici i njenoj okolini, a prva stanica bio je Kolegijum Hungarikum. Tamo su učenici, kroz dinamične igre i zadatke prilagođene njihovom uzrastu, otkrili specifičnosti mađarskog, slovačkog i češkog jezika. Odmah nakon toga, poseta Gete institutu bila je idealna prilika da u direktnoj komunikaciji primene znanje iz nemačkog jezika, uspešno rešavajući kvizove i kratke zadatke.

Da se učenje ne završava u učionici, pokazala je poseta Filološkom fakultetu, gde su se đaci „Zmajeve“ škole susreli sa melodičnošću i strukturama drugih germanskih jezika, poput švedskog, norveškog i danskog. Obilazak je zaokružen posetom Evropskoj kući, gde je među brojnim štandovima posebnu pažnju privukao Austrijski institut, pruživši učenicima još jednu sjajnu priliku za usavršavanje nemačkog jezika kroz razgovor sa izvornim govornicima.

Posebnu draž ovom izletu dali su jezički pasoši koje su učenici dobili na samom početku. Uspešno obavljene aktivnosti i usvajanje novih reči nagrađivani su pečatima i simboličnim poklonima, što je čitavu posetu pretvorilo u uzbudljiv jezički maraton i igru potrage za znanjem.

Kroz savršen spoj učenja, zabave i druženja, osnovci iz Kovina su uvideli stvarni značaj i lepotu poznavanja stranih jezika. Ova uspešna vanredna aktivnost škole još jednom je podsetila na važnost negovanja evropskih vrednosti, međusobnog razumevanja i očuvanja kulturne raznolikosti pod zajedničkim sloganom: Jezici nas povezuju – zato ih učimo, govorimo i čuvajmo!

(Pančevac)