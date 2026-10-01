Akcija u Gaju: Besplatni pregledi i pažnja za starije 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni krst Kovin organizovao je u četvrtak, 1. oktobra, posebnu humanitarnu akciju i edukativni štand u naseljenom mestu Gaj. Mladi i posvećeni volonteri proveli su prepodne u druženju sa najstarijim sugrađanima, stavljajući fokus na njihovo zdravlje, prevenciju i preko potrebnu socijalnu podršku.

Tokom ove akcije, starijim meštanima Gaja omogućeno je potpuno besplatno i brzo merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska. Pored osnovnih preventivnih pregleda, stariji sugrađani su od volontera dobili i korisne savete o očuvanju zdravlja, pravilnoj ishrani i organizaciji svakodnevnog života u trećem dobu.

Ono što je starijima bilo podjednako važno kao i medicinski saveti jeste – topla reč i pažnja. Volonteri su kroz otvoren razgovor sa njima razmenjivali dragocena životna iskustva, pokazavši da lokalna zajednica brine o njima i ceni njihov doprinos društvu.

Ovaj lep događaj u Gaju još jednom je podsetio javnost koliko su pažnja, razgovor, poštovanje i kontinuirana briga o najstarijoj populaciji važni. Iz Crvenog krsta Kovin poručuju da ta pažnja ne sme biti rezervisana samo za praznične datume, već da je naša zajednička dužnost da svakodnevno čuvamo, poštujemo i pažljivo slušamo naše starije.

(Pančevac/Crveni krst Kovin)