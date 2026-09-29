Direktor JKP-a „Grejanje”: Spremni smo za zimu

Imali smo pretoplo leto, a uskoro će zima, kada će nam u stanovima veoma važni biti topli radijatori

Za sve one koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, a ima nas u oko 13.500 stanova, važno je kako je JKP „Grejanje” pripremljeno za novu sezonu, kolike će cene grejanja biti, da li ima dovoljno gasa… Najbolji sagovornik na ove teme je direktor ovog javno-komunalnog preduzeća Predrag Živković.

„Pančevac”: Kako teku pripreme za zimu?

Predrag Živković: Početkom septembra krenuli smo sa završnom fazom priprema za grejnu sezonu, koja podrazumeva dopunu i proveru kompletnog sistema. Iskoristili smo period letnjih meseci kako bismo izvršili glavni deo priprema. Do kraja ovog meseca imaćemo kompletno napunjen sistem, tako da nakon toga možemo krenuti sa radom. Tople probe će najviše zavisiti od vremena: ukoliko se sunčani dani nastave, izvešćemo ih nekoliko dana pre 15. oktobra, kada je zvaničan početak grejne sezone.

• Da li će se menjati cena grejanja?

– Ostaće na istom nivou na kome je bila prethodne godine. Prema uredbi Ministarstva energetike i rudarstva, svaka toplana u Srbiji dužna je da do 1. septembra uradi neophodne kalkulacije za predstojeću grejnu sezonu. Mi smo, na bazi sadašnje cene gasa u skladu sa potpisanim ugovorom sa „Srbijagasom”, došli do računice da neće biti neophodno korigovati cene. Ukoliko prosečne temperature budu iste kao i prošle zime, mislim da ćemo grejnu sezonu privesti kraju bez dugovanja za gas.

• Ima li dovoljno energenata za celu sezonu?

– Prema najavama iz resornog Ministarstva, ne bi trebalo da postoji problem sa snabdevanjem. Naša toplana je jedna od sedamnaest u državi koja u potpunosti kao energent koristi gas. Prema planu, bićemo u kategoriji povlašćenih potrošača jer alternativa gasu u našem slučaju ne postoji. Kod nas će i dalje na snazi biti gradska odluka o isporuci toplotne energije, koja u jednom članu definiše prosečnu temperaturu u stanu.

JKP „Grejanje” je dužno da obezbedi svim svojim korisnicima 20 stepeni, s mogućim odstupanjem od dva stepena. Susretali smo se ranije sa najavama da može doći do poremećaja u isporuci gasa usled svetske energetske krize. Mislim da smo danas daleko od toga i da ćemo bez problema uspeti da obezbedimo dovoljnu količinu energenta, kaže Živković.

• Šta je popravljano i sređivano između dve grejne sezone?

– Odmah nakon završetka prethodne grejne sezone, krenuli smo sa radovima kako bismo spremno dočekali početak nove. U sklopu radova tokom remonta zamenjena je trasa toplovoda na Strelištu – u ulicama Koste Abraševića, Siniše Stankovića i Veljka Vlahovića. Prerađene su šahte u naseljima Tesla i Strelište i zamenjena je trasa toplovoda u Ulici Žarka Zrenjanina. Kada je u pitanju deo koji se odnosi na toplane i proizvodnju, sanirana su dva kotla na toplani Sodara, urađen je kompletan servis opreme za hemijsku pripremu vode, zamenjeni su dotrajali balansni ventili, kao i sigurnosni ventili na obe toplane.

• Kako vidite budućnost preduzeća koje vodite?

– Pančevačka toplana je jedna od retkih u Srbiji koja je krenula sa implementacijom sistema obnovljivih izvora energije. U pitanju je proizvodnja tople sanitarne vode za potrebe stanovnika naselja Kotež 2. U odnosu na ukupnu proizvodnju toplotne energije, to je i dalje zanemerljiva količina. Zato je važno da JKP „Grejanje” prati trendove u ovoj oblasti i da se prilagođava promenama koje slede. Trenutno se radi na dobijanju toplotne energije iz geotermalnih izvora, kao i projekat termo solara. Zbog ograničenih sredstava, Grad Pančevo i JKP „Grejanje” odlučili su se za varijantu javno-privatnog partnerstva.

(Pančevac / S. Trajković)

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