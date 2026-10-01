Jezički bingo u Hajdučici: Đaci učili kroz igru

HAJDUČICA – Povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici održana je zanimljiva i edukativna radionica pod nazivom „Jezički Bingo“. U ovoj nesvakidašnjoj aktivnosti učestvovali su učenici petog razreda, a program je uspešno osmislio i vodio školski bibliotekar.

Glavni ciljevi ove radionice bili su razvijanje ljubavi prema maternjem i stranim jezicima, proširivanje fonda reči i podizanje opšte opismenjenosti i jezičke kulture kod učenika. Kroz dinamičan format binga, koji zahteva brzu logiku i takmičarski duh, petaci su na kreativan način upoznali jezičku raznovrsnost Evrope, uspešno rešavajući sve postavljene izazove.

Učenje kroz igru i zabavu još jednom je potvrdilo da školska biblioteka u Hajdučici predstavlja važno mesto okupljanja, kreativnosti i razvoja mladih talenata. Vredni petaci su za pokazano znanje, pažnju i fer-plej igru dobili sve pohvale svojih nastavnika.

Ovom akcijom škola je poslala jasnu poruku o važnosti očuvanja jezičkog identiteta i multikulturalnosti, istovremeno pokazujući kako se ozbiljne obrazovne teme mogu uspešno približiti učenicima kroz savremene i interaktivne metode nastave.

(Pančevac)