Opovo u znaku mode: Revija „Nana“ otvorila Miholjske susrete

U Opovu su otvoreni ovogodišnji „Miholjski susreti sela“ modnom revijom kolekcije „Nana“, Udruženja žena „Omoljčanke“. Revija je organizovana u saradnji sa Udruženjem žena “Žensko srce Opova”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Opovo. U nastavku “Miholjskih susreta” građane i posetioce Opova očekuje etno-bazar i bogat muzički i pozorišni program.

„Miholjski susreti sela – Opovo 2026“ svečano su otvoreni predstavljanjem modne kolekcije „Nana“, Udruženja žena „Omoljčanke“, u Vili „Helena“. Modni performans, posvećen ženama, tradiciji i ručnom radu, privukao je veliki broj posetilaca. Manifestaciju je zvanično otvorila predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov. Kako je istakla, „Miholjski susreti sela“ od velikog su značaja za opštinu, jer predstavljaju priliku za očuvanje tradicije, ali i promociju ženskog preduzetništva, prenosi RTV Pančevo.

Kolekcija „Nana“ je ovog proleća prvi put predstavljena u Pančevu, a revija u Opovu obogaćena je novim modelima i komadima. Lepotu i draž unikatnih košulja, haljina, suknji, pojaseva, na pisti su na pravi način dočarale članice i prijateljice udruženja.

Modna revija bila je samo uvod u trodnevni program ovogodišnjih „Miholjskih susreta sela“. Sadržaj manifestacije obuhvata i prodajni etno-bazar, koncert folklornih ansambala i tamburaškog orkestra, kao i pozorišni program.

(RTV Pančevo)