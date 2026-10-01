Uhapšen Pančevac zbog šverca cigareta: U kamionu pronađeno više od 200.000 paklica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. D. (1976) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na Graničnom prelazu Preševo, na ulasku u Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 202.500 paklica cigareta bez akciznih markica i bez ikakve dokumentacije o poreklu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.