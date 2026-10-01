Kafa koja pokreće: NIS predstavio novu ambalažu Drive Cafe-a

Kompanija NIS predstavila je novi dizajn „Drive Cafe“ ambalaže u četiri veličine, kreiran u skladu sa modernim trendovima. Posetioci promocije su imali priliku da kroz različite ukuse uživaju u ovoj italijanskoj kafi, koja je tokom prošle godine ispijena 7,5 miliona puta na benzinskim stanicama NIS-a širom Srbije.

U prelepom ambijentu Palate umetnosti „Madlena“, kompanija NIS održalka je promociju nove ambalaže za kafu. Novi dizajn odlikuju savremene boje i taktilni elementi, a kafa je dostupna u formi kapsule, mlevene kafe u limenkama i kafe u zrnu. Rukovodilac službe za upravljanje restoranima i kafeima kompanije NIS Branislav Ostojić naveo je da je „Drive Cafe“, sa više od 300 lokacija širom Srbije, najveći domaći coffee shop lanac.

Uz karakterističan ukus i tradiciju koja stoji iza svakog gutljaja, novi vizuelni indentitet koji odlikuju savremene boje i taktilni elementi, upotpunjuje uživanje u kafi. Na taj način Drive Cafe kafa donosi vrhunski doživljaj koji počinje prvim pogledom na zavodljivu novu mabalažu, nastavlja se kroz dodir i miris, a završava se onim najvažnijim – ukusom koji ostaje u trajnom sećanju.

Poseban deo druženja bio je namenjen interaktivnim aktivacijama. Gosti su uz podršku profesionalnih koktel majstora, imali priliku da kreiraju sopstveni koktel na bazi Drive Caffe espreso kafe. Ljubitelji kafe mogli su da se oprobaju i u crtanju po peni od kafe, uz podršku bariste i na taj način dožive jedinstveno iskustvo. Popularnost Drive Cafe koncepta potvrđuju i navike potrošača. Tokom prošle godine popijeno je više od 7,5 miliona šoljica Drive Cafe kafe, čime je brend dodatno učvrstio svoju poziciju. Drive Cafe tako spaja kvalitet odabranih zna, tradiciju intelijanske pripreme i savremeni dizajn kako bi uživanje u kafi bilo potpuno i za sva čula.

(RT Pančevo)