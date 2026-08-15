Sanirana višegodišnja divlja deponija u Dolovu

Dugogodišnji ekološki problem i velika bezbednosna opasnost za stanovnike Dolova konačno su prošlost. Prostor u ulici Žarka Zrenjanina, na teritoriji Mesne zajednice „Mita Vukosavljev“, koji je godinama bio prepoznatljiv po ogromnoj rupi i divljoj deponiji, potpuno je raščišćen i spreman za novu, lepšu namenu.

Nakon višegodišnjeg truda, rada i koordinisanih aktivnosti, divlja deponija je u potpunosti uklonjena, a velika rupa koja je predstavljala ruglo ovog dela naselja je zatrpana. Ovim potezom prostor je zvanično vraćen građanima na korišćenje.

Predstavnici mesne zajednice uputili su veliku zahvalnost žiteljima okolnih ulica na višegodišnjem strpljenju i razumevanju tokom trajanja zahtevnih radova na sanaciji zemljišta.

Međutim, završetak čišćenja je samo prvi korak u uređenju ovog lokaliteta. Prema dugoročnim planovima, ovo mesto će se transformisati u zelenu oazu. U budućnosti je planirana sadnja novih drvoreda, uređenje zelenih površina i izgradnja više modernih dečijih igrališta. Na ovaj način, nekadašnja ekološka tačka postaće bezbedan i prijatan prostor za igru najmlađih i okupljanje budućih generacija.

(Pančevac/S.L)