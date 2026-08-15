Grčka se sprema za katastrofu: Crveno upozorenje na snazi

Grčke vlasti potvrdile su danas da će u nedelju biti na snazi crveno upozorenje zbog opasnosti od širenja šumskih požara.

Nadležni su izdali upozorenje četvrtog stepena (veoma visok rizik) za oblast Atike (uključujući ostrvo Kitiru), regione Beotije i Evije (uključujući Skiros), Kiklade i Krit.

Crveno upozorenje nalaže punu mobilizaciju nadležnih službi i opreme za vanredne situacije, kao i obavezu lokalnih i regionalnih vlasti da aktiviraju tela za koordinaciju u vanrednim situacijama i pripreme se za moguće šumske požare, prenosi portal Katimerini.

Nacionalna meteorološka služba prognozirala je uglavnom vedro vreme, uz severni vetar jačine 6 do 7 stepeni po Boforovoj skali na Egejskom moru, dok se u istočnoj Grčkoj očekuju lokalno jači udari vetra.