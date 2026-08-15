Grčka se sprema za katastrofu: Crveno upozorenje na snazi

Svečano otvareni 12. Preobraženjski dani
10:42
16.08.2026
Grčke vlasti potvrdile su danas da će u nedelju biti na snazi crveno upozorenje zbog opasnosti od širenja šumskih požara.
Nadležni su izdali upozorenje četvrtog stepena (veoma visok rizik) za oblast Atike (uključujući ostrvo Kitiru), regione Beotije i Evije (uključujući Skiros), Kiklade i Krit.
Crveno upozorenje nalaže punu mobilizaciju nadležnih službi i opreme za vanredne situacije, kao i obavezu lokalnih i regionalnih vlasti da aktiviraju tela za koordinaciju u vanrednim situacijama i pripreme se za moguće šumske požare, prenosi portal Katimerini.
Nacionalna meteorološka služba prognozirala je uglavnom vedro vreme, uz severni vetar jačine 6 do 7 stepeni po Boforovoj skali na Egejskom moru, dok se u istočnoj Grčkoj očekuju lokalno jači udari vetra.
Greece on high alert as wildfire risk reaches extreme levels
Greece’s state authorities remain on heightened alert as extreme weather conditions increase the risk of wildfires across large parts of the country. https://t.co/RF7KE4bXN5
— CengizOmer (@cengizomer8) August 15, 2026