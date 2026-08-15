Tela petoro nastradalih zeničkih planinara večeras stižu u BiH

Tuga i muk preplavili su Bosnu i Hercegovinu nakon vesti da tela petoro zeničkih planinara, koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji, večeras stižu u domovinu.

Prema zvaničnim informacijama iz Gorske službe spasavanja Zenica, posmrtni ostaci Alme Okanović, Denisa Okanovića, Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića biće najpre transportovani avionom do Beograda. Nakon sletanja na beogradski aerodrom, tela nastradalih će kopnenim putem preko Žepča biti prevezena do njihove rodne Zenice.

Ova nezapamćena planinarska tragedija duboko je potresla celu regiju. Kolege, prijatelji i ljubitelji planinarenja širom Bosne i Hercegovine i Balkana opraštaju se od stradalih planinara, opisujući ih kao iskusne i plemenite ljude koji su živeli za planinu.

U Zenici je zbog ove velike nesreće utorak proglašen Danom žalosti. Istog dana u rodnom gradu nastradalih biće održana zvanična komemoracija, a potom i kolektivna dženaza na kojoj će se porodice, sugrađani i prijatelji poslednji put oprostiti od petoro sugrađana čiji su se životi prerano ugasili na najvišem vrhu Kavkaza.

(Pančevac/Avaz)