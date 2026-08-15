Gmail menja pravila: Ukida funkcije koje su godinama povezivale druge imejl naloge

Google je zvanično potvrdio da od januara 2027. godine u potpunosti ukida ključne funkcije za povezivanje spoljnih imejl naloga sa Gmail-om. Ova radikalna odluka pogodiće milione korisnika koji su koristili Gmail kao centralno mesto za upravljanje adresama sa drugih servisa poput Yahoo-a, Outlook-a ili ličnih poslovnih domena.

Kao glavni razlog za ovaj potez, Google navodi izuzetno visoke i teško predvidive troškove održavanja ovog kompleksnog sistema.

🚫 Koje se funkcije trajno ukidaju?

„Šalji kao“ (Send as) za eksterne adrese: Korisnici više neće moći da unutar Gmail-a šalju poruke tako da u polju pošiljaoca stoji adresa drugog pružaoca usluga. Ova opcija se gasi i na web pregledarima i u mobilnim aplikacijama.

„Proveri poštu sa drugih naloga“ (POP3 preuzimanje): Gmail više neće automatski povlačiti i prikazivati nove poruke sa drugih servisa unutar vašeg Gmail sandučeta. Gmailify usluga: Gasi se opcija koja je omogućavala da se na eksterne povezane naloge primenjuju Gmail-ovi napredni filteri, kategorizacija i zaštita od neželjenog sadržaja (spama).

🔒 Šta se NEĆE promeniti?

Sačuvani imejlovi: Sve poruke koje ste do sada uvezli i sinhronizovali sa drugih naloga ostaće bezbedne u vašem Gmail sandučetu i neće biti obrisane.

Automatsko prosleđivanje: Prethodno podešena pravila za automatsko prosleđivanje (forwarding) sa drugih servisa na vaš Gmail nastaviće da rade normalno.

Google Workspace i interne adrese: Promene ne pogađaju slanje i povezivanje između različitih Gmail adresa, kao ni naloge unutar Google Workspace sistema.

💡 Šta su alternative za korisnike?

Kako bi nastavili da nesmetano koriste svoje eksterne naloge, Google i stručnjaci preporučuju sledeća rešenja:

Zasebne aplikacije: Korišćenje zvaničnih aplikacija i web sajtova drugih pružalaca usluga (npr. Outlook ili Yahoo aplikacije).

Desktop klijenti: Povezivanje svih naloga putem nezavisnih programa za računar, kao što su Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ili Apple Mail.

Višestruki nalozi na mobilnom: U samoj Gmail aplikaciji za telefone i dalje je moguće dodati do 5 različitih nezavisnih naloga i prebacivati se među njima kroz opciju „Svi sandučići“ (All inboxes).

Iako Gmail gubi ove dugogodišnje funkcije, Google istovremeno planira da u istom periodu besplatnim korisnicima proširi paket alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, kao što su „Help Me Write“ za pisanje i „AI Overviews“ za sažimanje dugih prepiski.

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