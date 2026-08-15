Milan doveo golmana TSC-a za milion evra

Talentovani golman TSC-a Ilja Pantelin postaće novi član Milana.

Prema informacijama „Mozzart sporta“, italijanski velikan će za perspektivnog 18-godišnjaka platiti milion evra na ime obeštećenja, uz dodatne bonuse.

Pantelinov prelazak među rosonere predstavlja tek treći milionski transfer u istoriji Prve lige Srbije, a zanimljivo je da su sva tri ostvarena ovog leta.

Posebnu težinu poslu daje podatak da mladi čuvar mreže još nije debitovao za seniorski sastav TSC-a. Prethodne sezone branio je na 22 utakmice u Omladinskoj ligi Srbije, dok je često bio deo prvog tima.

Ipak, pored Nikole Simića nije uspeo da dobije priliku među stativama na seniorskom nivou.

To nije sprečilo Milan da prepozna njegov potencijal i izdvoji ozbiljan novac za golmana koji bi u Italiji trebalo da nastavi razvoj.

TSC će tako uprkos ispadanju u drugi rang ostvariti veliki transfer i prihod koji bi mogao značajno da pomogne klubu u borbi za povratak u Superligu.