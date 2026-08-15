Evrovizija 2027. biće održana u Burgasu u Bugarskoj

Bugarski primorski grad Burgas biće domaćin 71. takmičenja za Pesmu Evrovizije u maju 2027. godine, saopštili su Evropska radiodifuzna unija (EBU) i bugarski javni servis BNT. Polufinalne večeri zakazane su za 11. i 13. maj, dok će se veliko finale održati u subotu, 15. maja 2027. godine.

Muzički spektakl biće organizovan u „Areni Burgas“, jednom od najnovijih i najmodernijih sportsko-zabavnih kompleksa u Bugarskoj, koji je otvoren 2023. ova moderna dvorana postaće glavno središte tri evrovizijske večeri uživo.

Pravo na domaćinstvo Bugarska je obezbedila nakon istorijske, prve pobede na Evroviziji 2026. godine u Beču. Pevačica DARA osvojila je Evropu i donela pobedu svojoj zemlji pesmom “Bangaranga”.

Odluka da se takmičenje održi na obali Crnog mora privući će hiljade delegacija, medija i fanova iz celog sveta. Bugarska se već uveliko priprema da po prvi put ugosti jedno od najvećih televizijskih i muzičkih takmičenja na planeti.

(Pančevac)