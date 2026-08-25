Grad Vršac: Preporuke za zaštitu zdravlja stanovništva u slučaju šumskog požara i izloženosti dimu

Usled pojave požara u Deliblatskoj peščari u blizini naseljenog mesta Šumarak, građanima se preporučuje pojačan oprez zbog mogućeg uticaja dima i produkata sagorevanja na zdravlje, saopštio je danas Grad Vršac.

Saopštenje Grada Vršca prenosimo u celosti:

„Dim nastao tokom šumskog požara sadrži smešu gasova i veoma sitnih čestica, uključujući fine suspendovane čestice (PM 10 i PM 2,5), koje mogu dospeti duboko u disajne puteve i kroz krvotok uticati na različite organske sisteme. Izloženost dimu može izazvati iritaciju očiju, nosa i grla, kašalj, otežano disanje, sviranje u grudima, glavobolju i malaksalost, a kod osetljivih osoba može pogoršati postojeće bolesti disajnih puteva i srca.

reporuke za stanovništvo Smanjite izloženost dimu. Ukoliko je bezbedno boraviti u zatvorenom prostoru, preporučuje se ostanak u zatvorenom i smanjenje nepotrebnog boravka na otvorenom. Prozore i vrata držati zatvorenim dok je koncentracija dima u spoljašnjem vazduhu povećana. Posebno treba izbegavati nepotrebne fizičke aktivnosti na otvorenom, jer se tokom fizičkog napora udiše veća količina vazduha, a samim tim i veća količina zagađujućih materija.

Održavajte kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Tokom epizode povećane koncentracije dima treba izbegavati dodatno zagađenje vazduha u prostorijama. Ne preporučuje se pušenje, paljenje sveća ili drugih materijala. Ako postoji sistem klimatizacije sa mogućnošću recirkulacije vazduha, koristiti režim recirkulacije. Ukoliko je dim prodro u kuću, dišite kroz vlažnu krpu.

Ako je izlazak napolje neophodan, smanjite izloženost dimu. Ukoliko se mora boraviti na otvorenom u uslovima prisustva dima, preporučuje se što kraći boravak i izbegavanje fizičkog napora. Za zaštitu od finih čestica mogu biti korisne pravilno postavljene maske tipa FFP2/N95. Obične hirurške i platnene maske ne pružaju isti nivo zaštite od finih čestica dima. Maska treba da dobro naleže preko nosa i usta. Posebnu pažnju obratiti na osetljive grupe.

Povećanom riziku od štetnog uticaja dima izloženi su naročito:

• deca, naročito mala deca;

• starije osobe;

• trudnice;

• osobe sa astmom i drugim hroničnim bolestima disajnih puteva;

• osobe sa hroničnim oboljenjima srca i krvnih sudova;

• osobe sa drugim hroničnim bolestima.

Ove osobe treba, koliko god je moguće, zaštititi od izlaganja dimu i obezbediti im boravak u prostoru sa što čistijim vazduhom. Osobe koje koriste redovnu terapiju treba da nastave da je primenjuju prema uputstvu svog lekara. Kada potražiti medicinsku pomoć? Zdravstveni simptomi nakon izlaganja dimu

a) Izloženost dimu može izazvati:

peckanje i suzenje očiju; nadražaj nosa i grla; kašalj; glavobolju i umor; sviranje u grudima; otežano disanje; pogoršanje astme i drugih plućnih bolesti; bol ili stezanje u grudima; ubrzan rad srca i vrtoglavicu.

Kod pojave izraženog otežanog disanja, bola u grudima, poremećaja svesti, jake vrtoglavice ili drugih ozbiljnih simptoma potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

b) Ako dođe do opekotina

Ukoliko je bezbedno prići povređenoj osobi:

– udaljiti je od izvora požara;

– kod manjih opekotina hladiti povređeno mesto mlazom hladne/umereno hladne tekuće vode oko 20–30 minuta;

– ne stavljati led, ulje, pastu ili druge preparate na opekotinu;

– kod težih opekotina ne skidati odeću koja je zalepljena za kožu, već povredu prekriti čistim suvim materijalom i potražiti medicinsku pomoć.

Prvu pomoć pružati samo ako je bezbedno i ako time ne ugrožavate sopstveni život. Pratite zvanične informacije o požaru. Građani treba da prate informacije nadležnih službi i da postupaju u skladu sa izdatim preporukama i naredbama. Ukoliko nadležne službe izdaju nalog za evakuaciju ili napuštanje područja, potrebno je postupiti bez odlaganja“, saopštio je Grad Vršac.

Grad Vršac šalje i važnu napomenu:

„Ne prilazite požaru niti pokušavajte samostalno da ga gasite ukoliko za to niste obučeni i opremljeni. Ne izazivati paniku. U ovim situacijama su česti prekidi struje i vodosnabdevanja, tako da treba voditi računa o racionalnoj upotrebi vode na teritoriji celog regiona“, saopštio je Grad Vršac.