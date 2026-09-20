Vatromet i vino: Otvoreni 68. Dani berbe grožđa u Vršcu

Svečanim programom na prepunom Gradskom trgu zvanično je otvoren tradicionalni Grožđebal, najveća privredno-turistička manifestacija vršačkog kraja koja je već prve večeri privukla rekordan broj posetilaca i visokih zvanica.

Vršac je ponovo postao prestonica vina, tradicije i dobrog raspoloženja. Ovogodišnji, 68. Dani berbe grožđa započeli su spektakularno, a čast da probiju led i uvertiru u glavno veče naprave imali su talentovani mladi izvođači iz Muzičke škole „Josif Marinković“. Njihov nastup na centralnoj bini podigao je atmosferu u srcu grada, nakon čega je usledio vizuelni spektakl u vidu raskošnog vatrometa koji je obasjao nebo iznad Vršca.

Pre nego što je sa bine proglasila manifestaciju otvorenom, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović obišla je štandove lokalnih vinara. U direktnom razgovoru sa izlagačima, ona se upoznala sa ovogodišnjom ponudom i istakla da su upravo vinogradari ključni stub identiteta ovog regiona. Pre samog otvaranja upriličen je i tradicionalni koktel dobrodošlice, na kojem su se okupile brojne delegacije iz pobratimskih i prijateljskih gradova iz Rumunije, Mađarske, Severne Makedonije i Republike Srpske, kao i krem privrednog i kulturnog života Vršca.

Obraćajući se okupljenim građanima i gostima sa centralne bine, gradonačelnica Mitrović nije krila oduševljenje odzivom i energijom koja se osećala na trgu, podsetivši da se fantastična atmosfera dala naslutiti još tokom nedavnog okupljanja na Vršačkom bregu.

„Ako je ovo samo uvertira, pred nama je jedan od najposećenijih Grožđebala. Večeras, gledajući sve vas, čini mi se da smo bili u pravu. Grožđebal je trenutak kada Vršac otvara svoja vrata i pokazuje ono najlepše što ima – svoje vinograde i vina, Vršački breg, svoje ulice, ljude i način na koji umemo da dočekamo gosta“, poručila je Dragana Mitrović.

Ispred Vrščana i njihovih gostiju je vikend ispunjen bogatim kulturnim, umetničkim i zabavnim programom, a sudeći po prvoj večeri, 68. Grožđebal preti da obori sve dosadašnje rekorde posećenosti.

(Pančevac/Grad Vršac)