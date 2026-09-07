Rekordna štednja: Dinarska štednja prvi put iznad dve milijarde evra

Štednja građana u Srbiji nastavlja da raste, i u dinarima i u stranoj valuti, a 2026. godina donosi nove rekordne iznose.

Prema poslednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, sredinom avgusta dinarska štednja premašila je 244 milijarde dinara, što je za 37,9 milijardi dinara, odnosno 18,4 odsto više nego početkom godine.

Time je dinarska štednja prvi put premašila protivvrednost od 2 milijarde evra, dok je devizna štednja dostigla oko 17 milijardi evra, takođe rekordni nivo.

Posebno je značajno to što je udeo dinarske štednje u ukupnoj štednji građana tokom prve polovine godine prvi put premašio 10 odsto.

Dinar isplativiji od evra

Najnovija analiza NBS, koja je obuhvatila period od juna 2012. do juna 2026. godine, pokazala je da je dinarska štednja bila isplativija od devizne i kratkoročno i dugoročno.

Na to su, između ostalog, uticali relativna stabilnost kursa dinara prema evru, više kamatne stope na dinarsku štednju i povoljniji poreski tretman, jer se na kamatu ostvarenu na dinarsku štednju ne plaća porez.

Dinarska štednja je za 14 godina povećana više od 13 puta. U prvih šest meseci 2026. godine najveći rast zabeležen je kod štednje oročene na šest do 12 meseci – za 16,1 milijardu dinara. Ova vrsta štednje čini 56,9 odsto ukupne dinarske štednje.

Devizna štednja je od juna 2012. do juna 2026. porasla sa 7,9 na 16,9 milijardi evra, a samo u prvom polugodištu 2026. povećana je za 735,5 miliona evra.

NBS navodi da bi građanin koji je u junu 2012. godine oročio 100.000 dinara na godinu dana i potom 13 godina obnavljao oročenje, do juna 2026. godine imao više od 62.600 dinara, odnosno 533 evra više nego da je štedeo u evrima.

Dinarska štednja oročena na godinu dana bila je isplativija od štednje u evrima u čak 155 od 157 posmatranih godišnjih perioda. Kod oročenja na dve godine bila je isplativija u svim posmatranim periodima.

Stabilnost finansijskog sistema dodatno podržavaju i drugi pokazatelji. Inflacija je u julu 2026. usporila na 1,9 odsto, dok su devizne rezerve NBS krajem jula dostigle rekordnih 30,5 milijardi evra. Udeo problematičnih kredita smanjen je sa 22,4 odsto u avgustu 2015. na svega 2 odsto u junu 2026. godine, prenosi Kamatica.