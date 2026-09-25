Sedam decenija rada: Grad Pančevo ugostio gluve i nagluve

Povodom sedam decenija postojanja Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pančevo, njeni članovi su prošetali do zgrade Gradske uprave, u čijem je holu održan svečani prijem. Dočekao ih je gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

Na događaju je bila i članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Sanja Patalov Stojadinović, koja je čestitala veliki jubilej i istakla značaj dugogodišnjeg rada organizacije u unapređenju položaja gluvih i nagluvih osoba.

Podvukla je:

– Ovo je veliki jubilej, ali radi se, pre svega, o 70 godina posvećenog rada, istrajnosti i borbe za ravnopravnost, kao i zajedničkog suočavanja sa različitim izazovima i vremenima koja su se menjala. Grad Pančevo prepoznaje značaj ove organizacije i njenu ulogu u stvaranju društva u kojem različitosti nisu prepreke, već deo naše zajednice. Naša obaveza je da kontinuirano radimo na tome da osobama sa invaliditetom omogućimo jednake mogućnosti, dostupnost informacija, podršku i aktivno učešće u životu grada.

Posebno je važno da zajedno radimo na uklanjanju barijera u komunikaciji i stvaranju pristupačnijeg okruženja, jer inkluzija znači da svaki naš sugrađanin treba da bude vidljiv, uvažen i ravnopravno uključen. Podrška osobama sa invaliditetom je važna u svim oblastima života, od obrazovanja i zapošljavanja, preko socijalne zaštite, do dostupnosti informacija i usluga, reči su članice Gradskog veća.

U ime Grada Pančeva, Sanja Patalov Stojadinović je čestitala svim članovima, zaposlenima, volonterima i prijateljima organizacije koji su tokom sedam decenija svojim radom čuvali zajedništvo i jedni drugima pružali podršku, uz želju da i naredne godine budu ispunjene uspehom i novim programima.

Skupu se obratila i predsednica Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pančevo Zineta Jovanović, koja je potcrtala važnost rada organizacije u zaštiti prava i unapređenju društvenog položaja gluvih osoba.

Suzana Belić, sekretarka MOGN Pančevo predstavila je aktivnosti koje se kontinuirano sprovode za članove sa teritorije Pančeva, Kovina, Opova, Kovačice i Alibunara. Među njima su prevodilački servis koji omogućava lakšu komunikaciju, informisanje o pravima i uslugama, organizovanje radionica, kulturnih i društvenih aktivnosti, kao i učešće na manifestacijama i obeležavanje važnih datuma. Interesantno je bilo videti panoe sa fotografijama sa različitih događaja na kojima su članovi učestvovali od osnivanja.

Ovogodišnje obeležavanje jubileja organizovano je u okviru projekta koji je podržao Grad Pančevo, a obuhvatilo je razne radionice, izlete, sportske i druge promotivne aktivnosti. Obeležavanje 70 godina postojanja Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pančevo bila je prilika da se ukaže i na značaj znakovnog jezika, dostupnosti informacijama i kontinuirane podrške osobama sa invaliditetom.

(Pančevac / S. T.)

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