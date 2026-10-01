Vršac: Milion dinara iz budžeta za ekološke projekte udruženja

Grad Vršac raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine za 2026. godinu, za koji je iz gradskog budžeta opredeljeno ukupno milion dinara. Udruženja mogu da konkurišu sa projektima vrednim do 500.000 dinara, a prijave su otvorene do 9. oktobra.

Cilj konkursa je podrška konkretnim inicijativama udruženja građana i organizacija civilnog društva koje doprinose unapređenju zaštite životne sredine, podizanju ekološke svesti i očuvanju prirodnih vrednosti na teritoriji Grada Vršca.

Prioritet imaju projekti koji se odnose na pošumljavanje javnih površina, edukaciju i promociju zaštite životne sredine, očuvanje i unapređenje biodiverziteta, kao i zaštitu prirode i zaštićenih područja na teritoriji Vršca.

„Želimo da otvorimo još više prostora za naše sugrađane i udruženja koja imaju dobre ideje i žele aktivno da učestvuju u zaštiti životne sredine. Grad realizuje velike ekološke projekte, ali je podjednako važno da podržimo inicijative koje dolaze od samih ljudi, jer oni najbolje poznaju svoju sredinu i znaju šta u njoj može da se unapredi.

Od pošumljavanja i očuvanja biodiverziteta do edukacije naših najmlađih, želimo što više kvalitetnih ideja koje će postati konkretne aktivnosti na terenu.

Nastavljamo da sledimo politiku Aleksandra Vučića, zasnovanu na radu, odgovornosti i konkretnim rezultatima za građane. Naš zadatak na lokalnom nivou je da takvu politiku pretočimo u projekte koji će doprineti čistijem, zelenijem i uređenijem Vršcu. Zaštita životne sredine nije posao samo jedne institucije – potrebni su nam ljudi, udruženja i čitavo društvo okupljeno oko istog cilja“, izjavio je Mario Opričić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana i savezi iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije koji su registrovani na teritoriji Grada Vršca, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području grada. Jedan podnosilac može konkurisati sa jednim projektom, a maksimalan iznos koji može biti dodeljen po projektu je 500.000 dinara.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava vrednovaće se broj učesnika, sopstveno učešće, značaj projekta za zaštitu životne sredine, usklađenost sa lokalnim planskim dokumentima, kao i dugoročni uticaj i održivost rezultata projekta.

Prijave se podnose do 9. oktobra 2026. godine u 15 časova, na pisarnici Gradske uprave u Vršcu ili poštom na adresu Grad Vršac, Trg pobede 1. Kompletna konkursna dokumentacija i obrazac za prijavu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada Vršca.

Opričić je pozvao udruženja koja ispunjavaju uslove konkursa da iskoriste ovu mogućnost i predlože projekte koji će njihove ekološke ideje pretvoriti u konkretne aktivnosti i vidljive rezultate na terenu.



(Pančevac/Vršac.com)