IZAŠAO „PANČEVAC”: Idemo po svoj primerak!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 25. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: raspored odnošenja kabastog smeća po ulicama u oktobru; suša napravila mnogo problema poljoprivrednicima; Pančevci u svakom kutku naše države…

Uz to, „Pančevac” piše o pančevačkom filmskom festivalu, o tome kako razmišlja legendarni pančevački pedijatar dr Milan Radanov, kako je obeležen jubilej 51. mehanizovane brigade… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Za sve one koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, a ima nas oko 13.500, važno je kako je JKP „Grejanje” pripremljeno za novu sezonu, kolike će cene grejanja biti, da li ima dovoljno gasa… Najbolji sagovornik na te teme je direktor ovog javno-komunalnog preduzeća Predrag Živković.

Na naše pitanje – kako teku pripreme za zimu? – on je odgovorio:

– Početkom septembra krenuli smo sa završnom fazom priprema za grejnu sezonu, koja podrazumeva dopunu i proveru kompletnog sistema. Iskoristili smo period letnjih meseci kako bismo izvršili glavni deo priprema. Do kraja ovog meseca imaćemo kompletno napunjen sistem, tako da nakon toga možemo krenuti sa radom. Tople probe će najviše zavisiti od vremena: ukoliko se sunčani dani nastave, izvešćemo ih nekoliko dana pre 15. oktobra, kada je zvaničan početak grejne sezone.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

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