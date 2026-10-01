Međunarodni dan starijih: Usamljenost gora od bolesti i malih penzija 

BEOGRAD – Širom sveta i u Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan starijih osoba. Sa oko milion i po stanovnika starijih od 65 godina, Srbija spada u grupu demografski najstarijih zemalja Evrope. Pored narušenog zdravlja i materijalne nesigurnosti, stariji sugrađani se u svakodnevnom životu suočavaju sa još jednim, često najtežim neprijateljem – usamljenošću.

Predsednica Udruženja penzionera „Stari grad“ Snežana Šantić istakla je u Jutarnjem programu RTS-a da usamljenost ne pogađa samo one koji nemaju nikoga, već i ljude koji žive unutar porodica, gde često postaju nevidljivi.

„Morate u društvo, morate da sebe naterate da vam četiri zida ne budu prijatelji. Oni su najčešće neprijatelji, jer zidovi ne znaju ni da plaču ni da se smeju“, poručila je Šantićeva, apelujući na starije da ostanu aktivni kroz šetnju, hobije i humanitarni rad.

Ona je skrenula pažnju i na odnos mlađih generacija prema najstarijima, ističući da se bake i deke prečesto posmatraju isključivo kao „servis“ za čuvanje unučadi, pri čemu se njihove sopstvene potrebe i fizičke mogućnosti zanemaruju.

Ipak, individualni trud nije dovoljan. Briga o najstarijima mora biti sistemski rešena kroz organizovaniju pomoć države. Prema rečima Šantićeve, Srbiji nedostaju gerontodomaćice, geronto sestre i državni dnevni boravci za stara lica koji bi pružili sigurnost i rasteretili porodice. Poseban izazov predstavlja ubrzana digitalizacija usluga. Dok mlađi forsiraju onlajn aplikacije, za mnoge starije od 80 godina komplikovane lozinke i digitalni servisi predstavljaju prepreku, a ne olakšanje, zbog čega im je pre svega potrebna – živa reč i direktan kontakt.

Svetli primer i korak ka rešavanju ovih problema dolazi iz Šapca, grada koji je zvanično prepoznat kao mesto krojeno po meri starih (age friendly). Tamo je, u saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom, otvoren Centar za međugeneracijsku solidarnost. Smešten u renoviranom objektu čuvenog dobrotvora dr Mihajla Dunjića, ovaj centar će kroz kulturne programe, sportska takmičenja, radionice starih zanata i obuke za digitalnu pismenost spojiti najmlađe i sugrađane starije od 65 godina, nudeći model kako se treće doba može proživeti dostojanstveno i u zajedništvu.

(RTS)