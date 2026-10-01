Miris tradicije: Održano 19. Crvenačko opasuljivanje

Ljubomir Marković, predsednik Saveta mesne zajednice Crvena Crkva, istakao je da ova manifestacija ima ogroman značaj za samo selo, ali i za celu opštinu koja tradicionalno pruža finansijsku i logističku podršku.

Tradicionalna gastronomska manifestacija, 19. po redu „Crvenačko opasuljivanje“, održana je u Crvenoj Crkvi u znaku vrhunskih kulinarskih umeća, druženja i odlične atmosfere. Pored takmičarskog dela u kuvanju pasulja, posetioci i meštani uživali su u bogatom programu koji iz godine u godinu podiže turističku ponudu ove opštine na viši nivo, prenosi BCinfo.

Ljubomir Marković, predsednik Saveta mesne zajednice Crvena Crkva, istakao je da ova manifestacija ima ogroman značaj za samo selo, ali i za celu opštinu koja tradicionalno pruža finansijsku i logističku podršku.

„Ovo je 19. put da se okupljamo. Mi sami ne bismo mogli da održimo manifestaciju na ovom nivou bez pomoći opštine i javnih preduzeća koja su se pobrinula za čišćenje i sve prateće potrebe. Najbitnije nam je da sve prođe u najboljem redu, u dobroj atmosferi i da svi gosti odu zadovoljni“, izjavio je Marković, podsećajući da je prošle godine napravljena mala pauza, ali da je kontinuitet uspešno nastavljen.

Veliki doprinos organizaciji i ove godine dale su članice Udruženja žena „Praktične Crvenčanke“, koje su nezaobilazan deo svih lokalnih manifestacija.

Iz udruženja poručuju da je atmosfera sa muzikom, kotlićima i razigranom decom poslala najlepšu sliku iz njihovog mesta, te da se već sada prave planovi za narednu godinu kada se proslavlja jubilarno, 20. izdanje.

Na pitanje šta je tajna dobrog pasulja, iskusni kulinari su složno odgovorili: „Dobra volja, kvalitetne namirnice i malo sreće“. Dok su se glavni kuvari trudili da dovedu ukuse do savršenstva, stručni žiri se našao pred ozbiljnim izazovom da među brojnim kotlićima izabere onaj najbolji.

(Oančwevac/S.L/BCinfo)