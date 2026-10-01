Registrovani prvi slučajevi gripa u Beogradu

U Beogradu su zvanično registrovani prvi sporadični slučajevi virusa gripa, čime je i formalno otpočela sezona ovog virusa u glavnom gradu.

Iako se u ovom periodu najčešće izoluju rinovirusi i adenovirusi, analize Zavoda za javno zdravlje u Beogradu pokazuju da je u prestonici zabeleženo i prisustvo gripa.

„Od pre dve-tri nedelje imamo i nekoliko izolata, ali sporadičnih slučajeva i gripa. Izolovali smo grip tipa A“, kaže za Blic TV primarijus dr Slavica Maris, specijalista epidemiologije i načelnik Jedinice za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti u Zavodu za javno zdravlje u Beogradu.

Pored virusa gripa tipa A, u glavnom gradu se trenutno sporadično izoluje i virus korona (COVID-19). Epidemiolozi podsećaju da ulazak u zatvorene prostore, ali i početak školske godine u školama i vrtićima, pogoduju bržem širenju svih respiratornih oboljenja, prenosi Blic.

„Prošle nedelje, u odnosu na treću nedelju septembra, imamo povećanje broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija za 40 odsto: 135 obolelih Beograđana, a oboljenja slična gripu: 421 slučaj, što je u odnosu na treću nedelju septembra uvećanje za 78 odsto“, navodi dr Maris.

„Od virusa koji se najčešće izoluju u ovom periodu, to je pre svega rino virusne infekcije, odnosno rinovirus, i adenovirusi. Ali, sem respiratornih virusa, imamo i stomačne viruse koje registrujemo u ovom periodu, naročito u dečijim kolektivima. Na prvom mestu norovirus, ali i adenovirus se izoluje“, kaže dr Slavica Maris.

(Blic)