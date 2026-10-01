Pančevo Kulturna dešavanja

Narodni muzej Pančevo: Prijave za besplatne radionice obnove starih predmeta

11:00

01.10.2026

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Foto: Panečvac / N. S.
Narodni muzej Pančevo

Narodni muzej Pančevo poziva da se prijave učesnici za drugi ciklus besplatnih radionica posvećenih umetnosti obnove starih predmeta.

Kroz teorijski i praktični rad polaznici će upoznati tradicionalne tehnike izrade nakita. Tema ovog ciklusa radionice “Nakit kroz epohe” je rani srednji vek.
Radionicu će voditi Ivan Nestorović, juvelir umetničkih predmeta, a održavaće se petkom i subotom tokom oktobra i to:  2.10, 9.10, 16.10, 24.10 i 31.10. s početkom u 18 časova.

Prijave slati na mejl: prijavaradionicenmp@gmail.com sa naznakom – nakit.
Polaznici kursa će naučiti osnovne tehnike izrade nakita, tehnike iskucavanja, lotovanja, sečenja i poliranja i ukrašavanje karakteristično za rani srednji vek. Nakit će se izrađivati u bakru i mesingu.

(Glas Opova)

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