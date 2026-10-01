Narodni muzej Pančevo: Prijave za besplatne radionice obnove starih predmeta

Narodni muzej Pančevo poziva da se prijave učesnici za drugi ciklus besplatnih radionica posvećenih umetnosti obnove starih predmeta.

Kroz teorijski i praktični rad polaznici će upoznati tradicionalne tehnike izrade nakita. Tema ovog ciklusa radionice “Nakit kroz epohe” je rani srednji vek.

Radionicu će voditi Ivan Nestorović, juvelir umetničkih predmeta, a održavaće se petkom i subotom tokom oktobra i to: 2.10, 9.10, 16.10, 24.10 i 31.10. s početkom u 18 časova.

Prijave slati na mejl: prijavaradionicenmp@gmail.com sa naznakom – nakit.

Polaznici kursa će naučiti osnovne tehnike izrade nakita, tehnike iskucavanja, lotovanja, sečenja i poliranja i ukrašavanje karakteristično za rani srednji vek. Nakit će se izrađivati u bakru i mesingu.

(Glas Opova)