Mihailo i Filip ponos Pančeva: Veliki uspeh na geografskoj olimpijadi

Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.

Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.

Polaznici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ i učenici osmog razreda Osnovne škole „Miroslav Antić“ iz Pančeva, Mihailo Gvero i Filip Vujinović, pokazali su vrhunsko znanje i doneli prestižna priznanja u svoj rodni grad.

Mihailu srebro u ukupnom plasmanu, Filipu nagrada za multimediju

Takmičenje je bilo izuzetno složeno i zahtevno, a sastojalo se iz tri rigorozna dela: pisanog testa, praktičnog rada na terenu i multimedijalnog testa.

Mihailo Gvero zablistao je kroz sve faze takmičenja i osvojio srebrnu medalju u ukupnom plasmanu, što predstavlja ogroman uspeh na međunarodnom nivou.

Filip Vujinović pokazao je izuzetnu brzinu i snalažljivost na multimedijalnom testu, gde je bio među najboljim takmičarima i osvojio visoku drugu nagradu.

Velike zasluge za ovaj uspeh pripadaju i njihovoj mentorki, Biljani Krstin, profesorki geografije, koja je učenike uspešno vodila i pripremala za izazove svetskog ranga.

Srbija kao centar mladih geografa

Organizatori ovogodišnje olimpijade bili su Regionalni centar za talente „Nikola Tesla“ iz Beograda i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji su uspešno realizovali ovaj složeni međunarodni događaj i ugostili najbolje mlade geografe sveta.

Uspeh Mihaila i Filipa još jedan je dokaz da Pančevo ima izuzetnu bazu mladih talenata i stručni kadar koji može da parira svetskim standardima u obrazovanju i nauci.

(Pančevac/S.L)