Mihailo i Filip ponos Pančeva: Veliki uspeh na geografskoj olimpijadi
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
16:44
29.08.2026
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Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Polaznici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ i učenici osmog razreda Osnovne škole „Miroslav Antić“ iz Pančeva, Mihailo Gvero i Filip Vujinović, pokazali su vrhunsko znanje i doneli prestižna priznanja u svoj rodni grad.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
Mihailu srebro u ukupnom plasmanu, Filipu nagrada za multimediju
Takmičenje je bilo izuzetno složeno i zahtevno, a sastojalo se iz tri rigorozna dela: pisanog testa, praktičnog rada na terenu i multimedijalnog testa. Mihailo Gvero zablistao je kroz sve faze takmičenja i osvojio srebrnu medalju u ukupnom plasmanu, što predstavlja ogroman uspeh na međunarodnom nivou. Filip Vujinović pokazao je izuzetnu brzinu i snalažljivost na multimedijalnom testu, gde je bio među najboljim takmičarima i osvojio visoku drugu nagradu.
Foto: Privatna arhiva
Velike zasluge za ovaj uspeh pripadaju i njihovoj mentorki, Biljani Krstin, profesorki geografije, koja je učenike uspešno vodila i pripremala za izazove svetskog ranga.
Srbija kao centar mladih geografa
Organizatori ovogodišnje olimpijade bili su Regionalni centar za talente „Nikola Tesla“ iz Beograda i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji su uspešno realizovali ovaj složeni međunarodni događaj i ugostili najbolje mlade geografe sveta.
Uspeh Mihaila i Filipa još jedan je dokaz da Pančevo ima izuzetnu bazu mladih talenata i stručni kadar koji može da parira svetskim standardima u obrazovanju i nauci.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.
Srbija je ove godine bila domaćin prestižne Međunarodne juniorske geografske olimpijade (IJGEO 2026), koja je održana na Kopaoniku od 25. do 29. avgusta, a mladi Pančevci ostvarili su istorijski uspeh u izuzetno jakoj konkurenciji.