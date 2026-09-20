Dve bronze za pančevački Dinamo na Kupu Crvene zvezde

Džudisti pančevačkog Dinama ostvarili su zapažen uspeh na izuzetno jakom Međunarodnom džudo kupu „Crvena zvezda 2026“, koji je okupio elitu iz regiona i Evrope. Na ovom prestižnom takmičenju snage je odmerilo čak 612 takmičara iz 57 klubova, koji su stigli iz četiri države. Dinamo je na turniru nastupio sa četiri borca, od kojih su se dva popela na pobedničko postolje i donela medalje u Pančevo.

Pančevačke džudistkinje pokazale su visok nivo spremnosti i veliku borbenost u izuzetno oštroj konkurenciji:

Hristina Dimitrijevski: Osvojila je bronzanu medalju u kategoriji starijih devojčica do 44 kilograma, potvrdivši svoj raskošni talenat na tatamiju.

Lena Ivanović: Takođe se okitila bronzanim odličjem, zauzevši treće mesto u kategoriji starijih poletarki do 43 kilograma.

Iako preostala dva takmičara Dinama ovog puta nisu uspela da stignu do postolja, učešće na ovako masovnom međunarodnom turniru donelo im je neprocenjivo iskustvo.

Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da se u pančevačkom Dinamu kvalitetno radi sa mlađim selekcijama, koje uspešno predstavljaju grad na najvećim sportskim smotrama.

(Pančevac/S.L)