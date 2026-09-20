Ovacije na Topčideru: Pančevački KUD Stanko Paunović očarao Dom garde

Prvi ansambl Kulturno-umetničkog društva „Stanko Paunović” NIS-RNP iz Pančeva priredio je izuzetan kulturni događaj u glavnom gradu, izvevši bogat i prigodan program pred brojnom publikom u Beogradu.

U autentičnom ambijentu Svečane sale Doma garde Vojske Srbije na Topčideru, pančevački čuvari tradicije još jednom su potvrdili zašto spadaju u sam vrh srpskog folklora. Članovi Prvog ansambla predstavili su se koreografijama koje na najlepši način oslikavaju bogatstvo i raznolikost narodnog stvaralaštva naših prostora, spajajući tehničku preciznost sa izraženom emocijom i energijom na sceni.

Ovaj nastup u elitnom zdanju na Topčideru predstavlja nastavak uspešnih aktivnosti društva i krunu dosadašnjeg rada u ovoj sezoni. Prestižna sala Doma garde bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je dugotrajnim aplauzima i ovacijama nagradila svaku izvedenu numeru, prepoznajući visok nivo izvođačkog umeća pančevačkih igrača i muzičara.

KUD „Stanko Paunović” već decenijama važi za jednog od najznačajnijih ambasadora kulture Grada Pančeva i čitavog Južnog Banata. Nastupom u Beogradu, pred probirljivom prestonicom publikom, ansambl je ponovo demonstrirao visoke umetničke standarde, vrhunski kvalitet narodnih nošnji i besprekornu uigranost koja je zaštitni znak ovog kolektiva.

(Pančevac)