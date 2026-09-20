Sećanje na heroje: Pančevo obeležilo 58 godina 51. mehanizovane brigade

Polaganjem venaca na Trgu kralja Petra I u Pančevu, pripadnici, veterani i prijatelji 51. mehanizovane brigade svečano su obeležili značajan istorijski jubilej i najavili centralnu proslavu u Vršcu, prenosi RTV Pančevo.

Obeležavanje 58 godina od formiranja jedne od najznačajnijih vojnih jedinica na ovim prostorima proteklo je u znaku dubokog poštovanja prema njenim stradalim i preminulim pripadnicima. Predstavnici Grada Pančeva, vojna lica i članovi Udruženja za negovanje tradicije ove brigade okupili su se kako bi odali počast herojima koji su ostavili neizbrisiv trag u odbrani zemlje i očuvanju bezbednosti.

Ispred lokalne samouprave, venac je položila Sanja Patalov Stojadinović, gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Ona je vojnim veteranima čestitala veliki jubilej i naglasila da će Grad Pančevo nastaviti snažno i bezrezervno da podržava rad udruženja i neguje uspomenu na slavne dane brigade.

Predsednik Udruženja za negovanje tradicije 51. mehanizovane brigade, Branislav Đorović, istakao je da je ovogodišnje obeležavanje u Pančevu organizovano skromno, sa akcentom na pijetet i sećanje. On je podsetio javnost da se tradicija ove jedinice veže za više lokacija, te najavio da će se glavna, centralna manifestacija povodom godišnjice održati 22. septembra u Vršcu.

Kao poseban novitet ovogodišnjeg programa, pukovnik u penziji Zoran Kandić izdvojio je prenosnu istorijsku postavku koja je po prvi put izložena u pančevačkom Domu vojske. Ova jedinstvena izložba, koja svedoči o ratnom putu, uspesima i svakodnevici vojnika, biće preseljena i predstavljena javnosti u Vršcu tokom centralne proslave u utorak.

(Pančevac/RTV Pančevo)