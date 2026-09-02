Rančevi za sve đake prvake, za gimnazijalce prigodni pokloni

Prvacima su uručeni anatomski rančevi, reflektujući prsluci za veću bezbednost u saobraćaju, kao i lektira koja će im biti potrebna tokom prvog razreda.

Povodom početka nove školske godine, đacima prvacima u svim osnovnim školama na teritoriji opštine uručeni su anatomski školski rančevi i prigodni pokloni. Simbolični pokloni uručeni su i učenicima prvog razreda Gimnazije Mihajlo Pupin.

Prvacima su uručeni anatomski rančevi prilagođeni njihovim potrebama, reflektujući prsluci za veću bezbednost u saobraćaju, kao i lektira koja će im biti potrebna tokom prvog razreda.

Predstavnici Opštine poželeli su učenicima srećan početak nove školske godine i poručili im da budu vredni, radoznali i istrajni, jer se svaki trud isplati, kao i da svojim znanjem i uspesima budu ponos roditelja i svojih škola.

Predsednik Višnjički je rekao da su deca ono najlepše i najvrednije što opština Kovačica ima i da je zadatak lokalne samouprave da kontinuirano jača podršku porodicama sa decom, ali i da ulaže u unapređenje uslova u kojima deca uče i odrastaju.

Predsednik opštine sa svojim pomoćnicima posetio je i Gimnaziju „Mihajlo Pupin“, gde su učenicima prvog razreda uručeni simbolični pokloni. Tom prilikom poručeno je da Opština želi da dodatno ojača podršku ovoj školi i njenim učenicima i bude partner u stvaranju što boljih uslova za obrazovanje mladih.

U ime Opštine Kovačica, predsednik je svim učenicima poželeo uspešnu školsku godinu, a roditeljima prvaka poručio da je 1. septembar veliki dan i za njih.

– Želim vam mnogo strpljenja, radosti i ponosa dok budete pratili svoju decu kako rastu i stiču nova znanja. Svim učenicima želim srećan početak školske godine, rekao je Višnjički.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički sa pomoćnicima Marijanom Meliš i Stelianom Balanom obišao je jedan broj škola, dok je druge posetio zamenik predsednika Miroslav Tomaš, u pratnji načelnice Opštinske uprave Tanje Bubeskov.

(Pančevac)