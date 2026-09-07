Kovačičanka Sanja Strakušek oborila sopstveni rekord pred ultramaraton

Ultramaratonka Sanja Štrakušek, članica AK iz Kovačice i Vranja, privodi kraju pripreme za SP na 100 km u Španiji, gde će 20. septembra predstavljati Srbiju.

Sjajnu potvrdu dobre forme dala je juče na Novom Beogradu, gde je u trci na 10 km oborila sopstveni rekord.

Danas su joj članovi Maratonka i debeljačkog Moto kluba „Zajedničkim treningom sa Sanjom“ pružili podršku pred put u Španiju, na koji Sanja kreće 17. septembra.

(RTV Kovačica)