Sport Južni Banat

Kovačičanka Sanja Strakušek oborila sopstveni rekord pred ultramaraton

12:30

07.09.2026

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Printscreen/TV Kovačica

Ultramaratonka Sanja Štrakušek, članica AK iz Kovačice i Vranja, privodi kraju pripreme za SP na 100 km u Španiji, gde će 20. septembra predstavljati Srbiju.

Sjajnu potvrdu dobre forme dala je juče na Novom Beogradu, gde je u trci na 10 km oborila sopstveni rekord.

Danas su joj članovi Maratonka i debeljačkog Moto kluba „Zajedničkim treningom sa Sanjom“ pružili podršku pred put u Španiju, na koji Sanja kreće 17. septembra.

(RTV Kovačica)

Tagovi

Kovačica Novi Beograd Rekord Sanja Strakušek ultramaraton

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