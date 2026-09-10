Vinska prestonica! Dragana Mitrović oduševljena Guduricom

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović oglasila se na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, gde je sumirala utiske sa tradicionalne kulturno-turističke manifestacije „Zlatna jesen“ u Gudurici. Ovogodišnji trodnevni festival, održan od 28. do 30. avgusta, ponovo je potvrdio status ovog mesta kao prestonice vina, tradicije i vrhunskog gostoprimstva u srcu vršačkog vinogorja.

Kako ističe gradonačelnica, program je bio izuzetno bogat i ispunjen sadržajima koji slave multikulturalnost Banata. Sve je počelo u petak velikim bazarom rukotvorina i domaćih proizvoda u organizaciji udruženja žena, gde su se izlagači nadmetali za najuređeniji štand, privukavši stotine posetilaca već u prvim časovima. Nakon svečanog otvaranja, publici su se predstavili domaći i inostrani folklorni ansambli iz nekoliko država, dok je muzički vrhunac prve večeri bio spektakularan koncert Snežane Babić Sneki na centralnom platou ispred Mesne zajednice Gudurica.

Manifestacija je nastavljena tokom vikenda raznovrsnim sportskim i gastronomskim nadmetanjima, uključujući tradicionalno kuvanje lovačkog gulaša i takmičenje u gađanju glinenih golubova, dok su vinski podrumi bili neprekidno otvoreni za sve ljubitelje dobre kapljice.

Pored slavlja, gradonačelnica Mitrović je posetu iskoristila za direktne razgovore sa gudurčkim vinarima o tekućoj sezoni i problemima sa kojima se suočavaju.

„’Zlatna jesen’ u Gudurici bila je prilika ne samo za slavlje vina i vinogradarstva, već i za neposredan razgovor sa našim vinarima. Tokom posete razgovarali smo o problemima sa kojima se suočavaju, posledicama štete koju su pretrpeli, ali i o tome šta Grad može konkretno da učini kako bi im pomogao“, istakla je Mitrović na svom profilu.

Ona je dodala da su vinarstvo i vinogradarstvo ključni deo identiteta čitavog vršačkog kraja, zbog čega je lokalna samouprava spremna da pruži konkretnu sistemsku i finansijsku podršku proizvođačima koji su ove godine pretrpeli ozbiljne posledice zbog ekstremne letnje suše.

(Pančevac/S.L)