Vojvodinašume i Srbijašume zajedno obnavljaju Peščaru

Javna preduzeća „Vojvodinašume“ i „Srbijašume“ potpisala su Memorandum o saradnji na sanaciji i obnovi površina Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, koje su pogođene katastrofalnim požarom u avgustu ove godine.

Ovaj zvanični dokument potpisali su izvršni direktor JP „Vojvodinašume“ dr Marko Marinković i v.d. generalnog direktora PD „Srbijašume“ Krsto Janjušević.

Zajednička akcija dva preduzeća obuhvatiće čitav niz ključnih koraka za oporavak ovog jedinstvenog prirodnog rezervata. Saradnja uključuje organizovano prikupljanje semena, proizvodnju adekvatnog sadnog materijala i intenzivno pošumljavanje. Pored toga, predviđena je stručna i tehnička podrška, razmena profesionalnih iskustava, kao i dugoročne aktivnosti na očuvanju biodiverziteta i podizanju svesti javnosti o važnosti zaštite šumskih ekosistema.

Dok se uveliko pripremaju planovi za revitalizaciju Peščare, terenske ekipe i dalje neprekidno dežuraju na ugroženom području. Prema poslednjim izveštajima sa terena, na ovoj lokaciji više nema većih žarišta. Retke pojave dima unutar već opožarenih delova šume unutrašnje službe i vatrogasci uspevaju da saniraju u najkraćem roku.

U akcijama kontrole i obezbeđivanja terena svakodnevno je angažovan veliki broj ljudi i mehanizacije. Tako je na terenu aktivno radilo 269 profesionalaca, a na raspolaganju su im bila 92 vozila, dve teške radne mašine i tri kvada, čime je obezbeđena potpuna kontrola nad situacijom u rezervatu.

(Pančevac/S.L)