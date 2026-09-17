Čudo prirode u Peščari: Iz pepela nikla divlja ruža

ŠUMARAK – Na potpuno izgorelom području Deliblatske peščare, koje je nedavno pogođeno velikim požarom, priroda je pokazala svoju neverovatnu snagu jer je iz pepela prva nikla divlja ruža (Rosa canina). Ova autohtona i izuzetno otporna biljka predstavlja pravi simbol obnove i opstanka uništenog ekosistema, prenosi stranica „Šumarak Wildlife and Nature“.

Stručnjaci objašnjavaju da vatrena stihija uništi nadzemni deo divlje ruže, ali njen dubok, snažan i razgranat koren pun vlage ostaje netaknut duboko u zemlji. Ova biljka prirodno raste na obodima zimzelenih šuma i ima neprocenjiv ekološki značaj za Deliblatsku peščaru jer njen koren efikasno vezuje specifično peščano tlo i sprečava eroziju. Pored toga, njeni cvetovi privlače neophodne oprašivače, dok plodovi bogati vitaminima predstavljaju ključan izvor hrane za ptice i šumske životinje tokom predstojećih zimskih meseci.

(Pančevac/S.L)